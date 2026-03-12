Токаев ответил на обвинения в понижении статуса русского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в новой Конституции статус русского языка не будет снижен. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На республиканском форуме депутатов маслихатов (аналог советов депутатов в России) Токаев заявил, что сам факт опубликования текста нового основного закона страны на казахском и русском языках «говорит о многом» и в «комментариях, и тем более в оправданиях, не нуждается». Он добавил, что статьи с такими обвинениями написаны «с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками».

«Их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают», — добавил он.

Напомним, что сейчас в Казахстане ведется комплексное изменение текста Конституции. Республиканский референдум по проекту состоится 15 марта.

В текущей редакции государственным языком является казахский язык, а русский употребляется наравне с ним. В новой Конституции вместо слова «тең» (с казахского — «равный») используется слово «қатар» («наряду»).