ФБР подключилось к поискам пропавшего в США «эксперта по НЛО»

Федеральное бюро расследований США подключилось к поискам высокопоставленного генерала в отставке Уильяма Нила МакКасленда, который ранее командовал базой, долгое время связанной с легендами об НЛО. Об этом пишет CNN.

© US Air Force

По данным издания, 68-летний генерал-майор вышел из своего дома в Альбукерке 27 февраля и пропал. Его мобильный телефон остался дома.

В ходе поисков уже опрошено около 600 домовладельцев в районе проживания МакКасленда. Однако никаких данных о том, где он может находиться, нет. В полиции сообщили, что отставной военный был «заядлым туристом», любил ходить в походы и кататься на велосипеде в Альбукерке и в предгорьях Сандия-Маунтинс.

К расследованию исчезновения Уильяма Нила МакКасленда подключились агенты ФБР. МакКасленд до своей отставки занимал ряд ответственных постов в вооруженных силах США. В частности, он был главным инженером программы Министерства обороны США по созданию системы глобального позиционирования и директором специальных программ в Пентагоне.

Также он также руководил исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон. Эта база нередко упоминается в теориях о хранении фрагментов предполагаемых внеземных объектов, связанных с инцидентом в Розуэлле 1947 года. После выхода на пенсию МакКасленд работал в компании, которая занимается изучением информации о неопознанных воздушных явлениях.

Издание обратило внимание на то, что исчезновение бывшего военного произошло вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке публикации документов, связанных с НЛО.

Напомним, что после того, как президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать все материалы о внеземной жизни, был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о пришельцах и НЛО – сайт Black Vault. Основатель сайта Джон Гринуолд-младший отмечал, что за годы своей работы сумел собрать более 3,8 млн файлов, посвященных внеземным цивилизациям, секретным проектам ЦРУ и резонансным убийствам.