В Иране анонсировали послание нового аятоллы народу

Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи 12 марта выступит с первым посланием народу. Об этом сообщает агентство Mehr.

© Sipa USA/TACC

В сообщении отмечается, что речь идет о «стратегическом послании, состоящем из семи важных разделов». Оно содержит «особые положения, касающиеся погибшего лидера революции, роли и обязанностей народа, вооруженных сил, исполнительных органов и фронта сопротивления, а также стран региона».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Иран обратился с призывом к ЕС

Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего Али Хаменеи. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил 12 марта, что Моджтаба Хаменеи был ранен, но с ним «все в порядке».