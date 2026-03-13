Украина вступила в сговор с Европейским союзом (ЕС), чтобы добиться смены власти в Венгрии. С таким утверждением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в статье для издания Welt.

По его словам, Киев и Брюссель заинтересованы в том, чтобы вместо нынешнего правительства Венгрии, проводящего суверенную внешнюю политику, к власти пришло то, которое будет выполнять их требования. Однако премьер подчеркнул, что намерен помешать этому вместе с избирателями.

Он также высказался о блокировке Будапештом выделения кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро, объяснив, что это решение продиктовано здравым смыслом, поскольку предоставление займа противоречило бы прежней немецкой фискальной политике.

«Поддерживать государство, которое для венгерских граждан представляет экзистенциальную угрозу из-за закрытия трубопровода "Дружба", — для этого у демократически избранного правительства Венгрии нет ни оснований, ни возможностей, ни права», — заявил Орбан.

Ранее премьер обвинил Украину в попытке добиться хаоса в Венгрии с помощью вмешательства в местные выборы. По его словам, Киев использует политический шантаж, однако Будапешт не сдастся.