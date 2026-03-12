Американские власти рассчитывали, что военная операция в Иране приведет к смене режима в Тегеране, но этим планам не суждено было сбыться. Такое мнение в своем видео для соцсети X высказал журналист Такер Карлсон, передает aif.ru.

По словам обозревателя, Вашингтон надеялся, что устранение ключевой фигуры запустит цепную реакцию, которая завершится установлением прозападного правительства. Однако спустя две недели после начала боевых действий на Ближнем Востоке этого так и не произошло. Карлсон признал, что сейчас подобные расчеты выглядят наивными, но тогда в США действительно верили в такой сценарий.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране. Позже Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев», заявив, что «бомбы будут падать везде». В ходе атак погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи.

Израиль назвал цель операции против Ирана

Тегеран ответил операцией «Правдивое обещание 4», нанеся мощные удары по территории Израиля и американским базам в регионе. Ранее советник главнокомандующего ВС Ирана Сафави констатировал поражение США.