Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал запланированный визит Владимира Зеленского в Париж. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо раскрыл цель визита Зеленского в Париж и предположил, что тот получит новый пакет помощи для Украины.

«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном в Елисейском дворце! По сути, это означает, что он уедет с очередным чеком, выписанным французскими налогоплательщиками», — допустил политик.

Филиппо также призвал больше не спонсировать «Зеленского, войну и коррупцию».

Ранее Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убийством. До этого Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье