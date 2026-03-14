Президент США Дональд Трамп заявил о том, что власти Ирана готовы пойти на сделку, но их условия не устраивают американскую сторону.

«Лживые СМИ не хотят сообщать о том, насколько успешно действуют вооруженные силы США против Ирана, который полностью разгромлен и хочет заключить сделку, но не такую, на которую я бы согласился», — написал американский лидер 14 марта в соцсети.

Ранее издание Al Mayadeen сообщило, что Иран выдвинул США три требования для возобновления переговоров.

По его информации, условия Тегерана предусматривают гарантии невозобновления войны, получение ядерного топливного цикла и компенсацию.

Как писала «Парламентская газета», США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, в том числе в Тегеране. Иранская сторона в ответ ударила по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.