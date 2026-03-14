Трамп заявил, что Иран хочет пойти на сделку
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что власти Ирана готовы пойти на сделку, но их условия не устраивают американскую сторону.
Ранее издание Al Mayadeen сообщило, что Иран выдвинул США три требования для возобновления переговоров.
По его информации, условия Тегерана предусматривают гарантии невозобновления войны, получение ядерного топливного цикла и компенсацию.
Как писала «Парламентская газета», США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, в том числе в Тегеране. Иранская сторона в ответ ударила по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.