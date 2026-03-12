В правительстве Трампа разразился новый секс-скандал

Одна из самых скандальных министров в правительстве Дональда Трампа была уволена из-за любовной связи на работе. Об этом сообщает Царьград.

Кристи Ноэм, которую американская пресса прозвала «Снежной королевой», пришла в команду 47-го президента США в конце января 2025 года. До этого политик занимала пост губернатора Южной Дакоты. Чиновница прославилась яркими выходками и громкими заявлениями, а также противостоянием с Джо Байденом во время пандемии коронавируса. Ноэм отказывалась закрывать предприятия штата или вводить обязательный масочный режим. В 2022 году она издала указ о запрете TikTok на государственных устройствах, заявив, что Коммунистическая партия Китая использует информацию, собранную в TikTok, для манипулирования американским народом.

После победы Дональда Трампа на выборах политик возглавила Министерство внутренней безопасности и стала жестко выполнять предвыборные обещания президента США в отношении нелегальных мигрантов. Ноэм лично принимала участие в рейдах иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Нью-Йорке. «Снежная королева» также аннулировала продления временного защищенного статуса для примерно 600 тыс. венесуэльцев, бежавших от режима Николаса Мадуро. В итоге многочисленные скандалы вокруг ICE привели к падению рейтингов Республиканской партии.

Последней каплей терпения президента США стали слухи об интимных отношениях Ноэм со своим советником Кори Левандовски. Во время слушаний в конгрессе министр не стала публично опровергать порочащую информацию и ушла от прямого ответа на вопрос, назвав его «таблоидным враньем». В это время на слушаниях присутствовал муж чиновницы, с которым она прожила в браке более 30 лет.

