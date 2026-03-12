Венгрия поставила Украине ультиматум по санкциям против РФ

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт будет блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не восстановит транзит по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

Россия поставляет нефть Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», часть маршрута проходит через Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что нефть по трубопроводу не поступает в страну с конца января по вине Киева.

На фоне этого Венгрия заблокировала два решения ЕС, связанных с Украиной: предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России.

«20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба», - заявил Гуйяш 12 марта.

Венгрия требует от ЕС пересмотреть санкции на российские энергоресурсы

Пятого марта Владимир Зеленский заявил, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать контакт этого человека украинским военным. Зеленский сказал, что представители ВСУ могут позвонить этому человеку и «пообщаться с ним на своем языке». Орбан говорил, что украинцы угрожают его семье, детям и внукам.