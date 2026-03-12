Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в одном из «самых суровых тюремных комплексов» Нью-Йорка. Об этом пишет испанская газета ABC.

3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции и привезены в США. После чего Вашингтон потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а также отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Мадуро с 3 января содержится в следственном изоляторе MDC в Бруклине. Он помещен в одиночную камеру, которая служит для «предотвращения самоубийств и защиты особо опасных или находящихся в группе риска заключенных», рассказали осведомленные источники издания.

«На практике же это подразумевает практически постоянную изоляцию. Камера представляет собой небольшое помещение, примерно три метра в длину и два метра в ширину, с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света. Заключенным в карцере разрешается выходить три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и в сопровождении двух охранников», - говорится в статье.

При этом MDC имеет репутацию учреждения с плохими условиями содержания, там наблюдается нехватка персонала, а также есть проблемы с отоплением. Заключенные жалуются на холод и сырость.

Стали известны условия содержания Мадуро с женой в тюрьме в Нью-Йорке

Осведомленные источники рассказали газете, что по ночам из камеры Мадуро слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются.

«Зафиксировано, что Мадуро, и его жена Силия Флорес запросили визит консульского представителя Венесуэлы, и суд постановил его удовлетворить. Этот визит состоялся 30 января и стал одним из немногих формальных контактов в условиях изоляции», - отметили журналисты.

Напомним, что Мадуро обвиняют в «наркотерроризме», а также во владении оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».