Обзор иноСМИ: «проклятие войн среднего масштаба» и кому завидует Европа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© CIRO FUSCO/EPA/ANSA/TACC

«Проклятие войн среднего масштаба»

В 1988 году военный историк Джеймс Стоксбери заметил, что демократии лучше всего справляются либо с небольшими войнами, которые предназначены для «профессионалов» и не затрагивают рядовых граждан, либо с действительно крупными войнами, мобилизующими всё общество. Но эти демократии «сталкиваются с очень серьезными проблемами, пытаясь вести войну среднего масштаба, где одни идут на фронт, а другие остаются дома», рассказал преподаватель Техасского университета Роберт Каплан в своей статье для Foreign Affairs. Войны среднего масштаба достаточно велики, чтобы вызвать огромные разрушения и кровопролитие, но достаточно малы, чтобы не задействовать весь тыл страны. Война среднего масштаба возникает из того, что изначально задумывалось как малая война. В современных войнах среднего масштаба американские лидеры не знают, что именно они делают, считает Каплан. Для США войны среднего масштаба представляют собой уникальную проблему. Они разрушают президентские администрации и подрывают веру общественности в способность правительства проводить внешнюю политику.

Казалось бы, американский народ покончил с войнами среднего масштаба и больше никогда не хочет их повторять. Так казалось после войн во Вьетнаме и Ираке, которые подорвали репутацию ведущих политиков. Однако сейчас США на пороге новой войны. Война Дональда Трампа в Иране может перерасти в войну среднего масштаба, если власти страны не капитулируют, а продолжающиеся бомбардировки приведут к анархии в Иране и дестабилизируют Персидский залив. Война во Вьетнаме развивалась годами, прежде чем превратиться в войну среднего масштаба. Ситуация в Иране может развиваться по аналогичной траектории. Также США рискуют вступить в войну с наркокартелями в Мексике. Такой военный конфликт будет иметь все признаки нерегулярной, изнурительной войны среднего масштаба, в которой обнаружение врагов будет затруднено, а окончательный их разгром - практически невозможен. По мнению Каплана, если США не удастся избежать войн среднего масштаба, может произойти фатальный раскол между населением и правящей элитой. Последствия вряд ли будут немедленными, но именно такие разногласия постепенно приводят к гибели республик.

«Война в Иране: первые признаки трений между США и Израилем»

Хотя официально США и Израиль работают вместе, рука об руку, разделяя операции против Ирана, за кулисами их взаимопонимание начинает рушиться, пишет французское издание L’Express. В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «полной победы» над Ираном, не уточнив условий. С начала конфликта он делал противоречивые заявления о целях Вашингтона и причинах этой военной кампании. У Трампа, похоже, нет четкой стратегии прекращения конфликта, что создает впечатление импровизации по ходу событий. Смена режима для него - не приоритет. Американский президент, скорее всего, приветствовал бы сценарий по венесуэльскому образцу, то есть сотрудничество с действующими чиновниками, симпатизирующими Вашингтону. Израиль, напротив, заявил о своем намерении свергнуть иранскую теократическую систему и поклялся расправиться с преемником аятоллы Али Хаменеи.

По версии аналитиков, США и Израилю будет трудно сохранить единство из-за бескомпромиссной позиции Израиля, а также из-за экономических и политических ограничений. США, вероятно, менее заинтересованы в затяжном конфликте, учитывая уже ощущаемые экономические последствия. По сообщениям американских СМИ, администрация Трампа выразила недовольство израильскими ударами по топливным складам в Тегеране в минувшие выходные. Трамп «хочет сохранить нефть, он не хочет видеть, как она горит». Горящая нефть напоминает людям о повышении цен на бензин. Внутри США политические издержки этих операций могут сильно ударить по Белому дому, поскольку американцы, включая избирателей Дональда Трампа, с опаской относятся к этой новой войне. Новый опрос показал, что больше половины (53 процента) американцев выступают против военного вмешательства в Иране. Решение администрации США ввязаться в новую войну за восемь месяцев до решающих промежуточных выборов может отразиться на результатах голосования.

«Премьер Латвии: Европа нам завидует»

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что остальная Европа «завидует» Латвии, так как латыши - «намного сильнее». Об этом сообщает BB.LV. Говоря о положении Латвии в Европе, премьер заявила, что страна обладает преимуществами в сфере цифровых услуг и гибкости экономики. Политик заявила, что в Латвии компанию можно зарегистрировать примерно за пять минут, а в ЕС целевой показатель регистрации составляет 48 часов.

Также Силиня подчеркнула, что ее партия не будет сотрудничать с политическими силами, которые выступают в поддержку России или за восстановление бизнеса с ней. Политик назвала РФ и Белоруссию «угрозой для региона» и заявила, что экономическое сотрудничество с этими странами «недопустимо».

Почему Париж считает, что война в Иране затянется

В потоке слов, произносимых Дональдом Трампом, некоторые имеют больший вес, чем другие, пишет Le Parisien. Заявив 9 марта, что война в Иране закончится «очень скоро», и не предоставив при этом никаких подробностей, президент США, получил некоторую передышку на внутриполитической арене. Подвергаясь критике за решение начать конфликт, он также борется с резким ростом цен на нефть, опустошающим кошельки американцев. Именно к рынкам были обращены его словам о конфликте, который «практически закончился». Потому что на местах иранский режим продолжает отвечать на авиаудары США и Израиля.

В то время как правительство в Париже настойчиво призывает к «деэскалации», мало кто питает иллюзии относительно шансов на мир. Эммануэль Макрон, который в последние три дня беседовал с каждой из воюющих сторон, смог оценить их решимость продолжать борьбу. Информированный дипломатический источник Le Parisien заявил, что такой режим, как иранский, невозможно свергнуть с помощью бомбардировок. Собеседник газеты отметил, что отправка военного контингента в страну с такой сложной структурой власти заняла бы месяцы, стоила бы дорого и была бы сомнительной с военной точки зрения. Дипломат указал, что у Ирана есть баллистические и технологические возможности, которыми не располагали Ирак и Афганистан. Даже ослабленный Иран «может выстоять и сопротивляться».

«США давят на торговые пути России»

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 6 ноября 2025 года ясно обозначила планы по экономическому сотрудничеству, пишет словацкое издание Slovo. Сообщалось, что США пообещали Узбекистану инвестиции в размере 35 миллиардов долларов в течение трех лет (потенциально сто миллиардов долларов за десятилетие). Казахстан подписал двусторонние соглашения на сумму 17 миллиардов долларов и согласился сотрудничать с США в области критически важных полезных ископаемых. Это взаимодействие в Центральной Азии было представлено в США как способ «противостоять Китаю и России» или выиграть «ресурсную гонку». По версии автора статьи, Россию может беспокоить тот факт, что Казахстан в конце прошлого года объявил о планах производства боеприпасов стандарта НАТО, что облегчит военную логистику для США, Турции и, в конечном итоге, для всего альянса в случае кризиса с Россией.

Поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Армению завершилась заключением трех стратегических соглашений о партнерстве в области ядерной энергетики и сделки по выпуску микросхем. Также Армения готова сыграть ключевую роль в содействии транснациональной логистике между США/ЕС/Турцией и Центральной Азией. Slovo подчеркивает, что давление США и ЕС на торговые пути России носит долгосрочный, систематический, взаимосвязанный характе и следует идеям «прибрежной зоны». В случае геополитического ослабления на Кавказе, в Сирии, Венесуэле, Иране и, возможно, даже на Кубе, Россия может столкнуться с серьезными вызовами, считает автор статьи. По его мнению, конфликт между Россией и Западом постепенно смещается из военного пространства в сферу контроля над логистическими маршрутами, энергетическими потоками и финансовыми механизмами глобальной торговли.