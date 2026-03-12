В Германии обвинили Трампа в создании риска Третьей мировой войны

Военная операция США и Израиля в Иране поставила мир на грань Третьей мировой войны, при этом у американцев нет понимания, чего именно они хотят в итоге достичь. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, пишет РБК.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе и Тегеран. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю, военным базам США на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив, через который идет около 20% поставок на мировые нефтяные рынки.

При этом президент США Дональд Трамп уже сделал ряд заявлений, в том числе и о «победе» над Ираном, а также уничтожении ВВС, ВМФ республики и ключевых руководителей страны.

По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы, у США и Израиля нет абсолютно никакой стратегии в этой войне, «которая нарушает международное право», и неясно, чего они на самом деле хотят достичь.

Также немецкий политик напомнил, что во время предвыборной кампании в 2024 года Дональд Трамп обвинял свою соперницу Камалу Харрис в развязывании Третьей мировой войны.

«И теперь мы стоим на грани того, чтобы, возможно, начать Третью мировую войну с Дональдом Трампом», — констатировал Хрупалла.

Зеленский обратился с призывом к Трампу

Отметим, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Европе и США резко выросли цены на нефть и газ. Минэнерго США прогнозирует, что длительная блокада Ормузского пролива может привести к тому, что во втором квартале средняя цена марки Brent составит $91 за баррель.