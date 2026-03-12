Раскрыто, как танкер смог проскользнуть через Ормузский пролив

Нефтяной танкер Shenlong Suezmax, следующий под либерийским флагом, сумел пройти через Ормузский пролив и прибыть в порт Мумбаи 11 марта. Об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на руководство индийского порта.

Чтобы миновать опасный участок, судно временно отключило систему автоматической идентификации (AIS), которая используется для передачи данных о местоположении, курсе и скорости другим кораблям и контролирующим органам. Это позволило избежать отслеживания в проливе.

Танкер находится в управлении греческой компании Dynacom Tanker Management, принадлежащей миллиардеру Джорджу Прокопио. Именно он принял решение отправлять суда через пролив в ночное время с выключенными транспондерами, обеспечив им страховое покрытие военных рисков.

Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива

В период с 28 февраля по 3 марта как минимум пять судов, находящихся под управлением Dynacom, проследовали в Персидский залив через Ормузский пролив. Все они использовали тактику скрытного прохода, отключая идентификационные системы. Танкер Shenlong Suezmax в последний раз передавал сигналы о прохождении пролива 8 марта.