В пустыне Сахара выпал снег: кадры погодной аномалии

В пустыне Сахара выпал снег. Кадрами необычного погодного явления поделились жители алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере Африки, недалеко от Атласских гор. Многие столкнулись с подобными осадками впервые в жизни. Некоторым счастливчикам даже удалось покататься на сноуборде. Через несколько часов снег растаял.

Ученые отмечают, что за последние 40 лет в Сахаре стали чаще фиксировать аномальные осадки. Например, в 2018 году в регионе выпало около 40 сантиметров снега, который пролежал на песчаных дюнах несколько часов.

