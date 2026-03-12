На Западе заявили о «мрачном сценарии» для Украины из-за действий США

Американская операция в Иране угрожает поставкам оружия Украине и ставит под вопрос способность страны противостоять российским ракетным ударам. Об этом пишет издание Politico.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе и Тегеран. В ответ Иран ударил по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

США и их союзники в Персидском заливе активно расходуют ракеты Patriot, необходимые и Украине, сбивая иранские ударные беспилотники. При этом темпы расходования заметно превышают темпы воспроизводства. И 10 высокопоставленных европейских чиновников, а также двое американских сенаторов, заявили изданию, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками оружия Киеву.

«США быстро расходуют часть оружия, которое Европа хочет закупить для Украины. Это очень мрачный сценарий», - пояснил один из источников.

Производство ракет «занимает месяцы» и война на Ближнем Востоке уже привела к конкуренции между Европой, которая покупает оружие для Вооруженных сил Украины, и Пентагоном.

«Само собой разумеется, что это затронет Украину, поскольку в ближайшие месяцы США будут отдавать приоритет национальным интересам», — заявил представитель одной из стран НАТО.

В свою очередь источник издания в немецких властных кругах уверен, что «медленные» поставки оружия на Украину в ноябре и декабре 2025 года способствовали разрушению энергетической инфраструктуры страны.

У европейцев вызывают опасения и действия президента Дональда Трампа, который может вообще прекратить поставки, а также стремительный рост цен.

«Цены на некоторые системы вооружения удвоились», — отметил источник издания.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Хяккянен уже заявил о «необходимости создания некой европейской и украинской промышленной опоры», которая позволила бы перенести часть производства из США на континент.