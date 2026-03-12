Ранение лидера Ирана и удары по ОАЭ: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся после ударов США и Израиля по Ирану, продолжается. Рассказываем о главных событиях в регионе за последние сутки.

© Sipa USA/TACC

Обмен ударами

ВКС КСИР ударили по нефтяному району Фуджейры, промзоне Шарджи в ОАЭ и базе США в Кувейте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Как сообщает ТАСС, утром стало известно об ударах дронами-камикадзе по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля.

Как пишет РИА Новости, системы ПВО ОАЭ за сутки перехватили шесть баллистических ракет и почти 40 БПЛА, запущенных «со стороны Ирана». Также воздушная тревога сработала минувшей ночью в Тель-Авиве, а утром — в Иерусалиме и на Мертвом море.

Как сообщает ТАСС, в Иране ударам подверглись шесть производственных комплексов в городе Эрак. Кроме того, повреждения получили расположенные рядом с ними цеха — пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Кроме того, массированной бомбардировке подверглась промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде Тегерана.

Ранение нового верховного лидера

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», — заявил он.

Багаи также заявил, что удар по иранской школе для девочек в городе Минаб нанесли двумя крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, цель Штатов и Израиля — обеспечить максимальное количество жертв.

В МИД Ирана раскрыли подробности атаки на школу в Минабе

В Иране анонсировали ответ за гибель Али Хаменеи

Виновные в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи понесут наказание. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол страны в России Казем Джалали.

«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — рассказал он.

Топливный кризис в США

Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценили ее последствия для нефтяного рынка. Об этом заявила газета Politico.

Отмечается, что в начале своего второго срока Трамп обещал обеспечить США «энергетическое доминирование», однако сейчас министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуглас Бергам «застигнуты врасплох» скачком мировых цен на нефть. Несмотря на рекордные объемы добычи в США, бензин в стране подорожал на 60 центов за галлон (3,785 литра) менее чем за две недели.

Заявления Трампа

Трамп заявил, что не собирается незамедлительно прекращать военную операцию против Ирана. Как сообщает ТАСС, он считает, что страна в значительной степени утратила «военный потенциал».

«Главное, что нам нужно выиграть. Выиграть быстро», — полагает президент США.

Он также заявил, что хотел бы увидеть у власти в Иране людей, которые «могут строить государство». Кроме того, американский лидер пригрозил в течение часа уничтожить электроэнергетическую систему страны в случае эскалации.