В ЕС возникли опасения из-за Зеленского и Орбана

В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что ссора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не решит вопрос кредита для Киева в размере 90 миллиардов евро.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Дипломаты прилагают все усилия, чтобы соглашение было достигнуто до заседания Европейского совета в Брюсселе в следующий четверг. Однако один из дипломатов (...) заявил, что опасается, что этот вопрос превратился в личную ссору, которая не будет разрешена до того, как в Венгрии в следующем месяце пройдут важнейшие парламентские выборы», — утверждается в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке. Таким образом украинский лидер пригрозил венгерскому премьеру, если тот продолжит блокировать кредит в размере 90 миллиардов.