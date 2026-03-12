В ООН отреагировали на удар по школе в Иране

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили о серьезной обеспокоенности в связи с атакой на школу для девочек в иранском городе Минаб. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Тамина аль-Китана, удар ставит вопросы о соблюдении норм международного гуманитарного права.

© U.S Navy/Zuma/TACC

По словам представителя ООН, атакующая сторона обязана принимать все возможные меры для предотвращения или минимизации жертв среди гражданского населения, включая выбор типа оружия и времени удара.

Начальная школа в провинции Хормозган была атакована 28 февраля — в первый день операции США и Израиля против Ирана. Согласно данным министерства образования Ирана, жертвами стали 175 учениц и учителей.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случившееся на Тегеран. Однако ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что следователи американских военных пришли к выводу о возможной причастности к удару сил США. Накануне The New York Times также писала, что ответственность за атаку на школу лежит на Вашингтоне.