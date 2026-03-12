Появились фотографии необычного явления в Сахаре

В африканской пустыне Сахара выпал снег, превратив оранжевые дюны в белые. Об этом пишет издание Daily Mail.

Необычное явление можно наблюдать в алжирском городе Айн-Сефра, который расположен на северной окраине Сахары, недалеко от Атласских гор, и считается «воротами в пустыню».

Неожиданно температура здесь опустилась ниже нуля, что создало идеальные условия для снега. При этом нынешний снегопад в этом районе стал седьмым за последние 40 лет. И ученые отмечают, что снег в Сахаре стал падать гораздо чаще, чем раньше.

«До 2016 года снег в Айн-Сефре видели лишь в 1979 году», - говорится в статье.

Ранее ученые пришли к выводу, что из-за изменения климата расположенный в Западной Антарктиде ледник Туэйтса тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Он более известен, как ледник «Судного дня» (англ. Doomsday Glacier), так как его резкое таяние может привести к значительному повышению уровня мирового океана, что грозит миру глобальной катастрофой.