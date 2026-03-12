МИД Ирана сделал заявление о ранении нового верховного лидера

МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо. Как сообщает ТАСС, об этом заявил МИД страны.
Багаи не смог сказать, когда Хаменеи выступит со своей первой речью в качестве лидера Ирана. При этом он заметил, что на его пост претендовали «три или четыре человека», однако большинство в Совете экспертов выбрало его.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ходе одного из ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. 9 марта Совет экспертов выбрал нового лидера — им стал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.
Накануне американский телеканал CNN заявил, что Моджтаба Хаменеи мог получить перелом стопы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля. Кроме того, у него может быть гематома у левого глаза и порезы на лице.