В Киеве обсуждают идею мобилизации оппозиционных депутатов

Украинские чиновники обсуждают возможность принятия закона о мобилизации депутатов оппозиции. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным СМИ, подобная идея рассматривается на фоне сложностей в работе правящей фракции «Слуга народа», связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, инициатива может рассматриваться как инструмент давления на оппозиционные политические силы, которые отказываются сотрудничать с правящей фракцией.

В частности, партия «Батькивщина» прекратила взаимодействие с «Слугой народа» после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило лидера партии Юлию Тимошенко в подкупе депутатов.

Партия «Европейская солидарность», связанная с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), также сократила сотрудничество с правящей фракцией после уголовного дела и санкций в отношении политика.

По данным «Украинской правды», фракция «Голос» также не рассматривается как возможный союзник, поскольку внутри нее отсутствует единая позиция.

Таким образом, «Слуга народа» может рассчитывать лишь на поддержку депутатской группы «Доверие» и части парламентариев от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Издание отмечает, что этих голосов недостаточно для устойчивого большинства в парламенте. В публикации говорится, что в случае дальнейших политических разногласий страна может столкнуться с серьезными экономическими трудностями уже этой весной.