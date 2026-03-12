В России назвали сроки завершения военной операции США в Иране

Военные действия в Иране могут завершиться уже в 20-х числах марта. Такой прогноз дал в эфире радиостанции «Говорит Москва» американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

© U.S. Navy/Zuma/TACC

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе и Тегеран. В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

Вечером 9 марта главы России и США провели телефонный разговор. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что президент России выступил за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению аналитика НИУ ВШЭ Егора Торопова, то, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, говорит о готовности Вашингтона к дипломатическому треку.

«Я думаю, что военная операция США в Иране будет носить ограниченный характер и завершится уже в 20-х числах марта. Завершится она путем неких дипломатических договоренностей, переговоров», - отметил эксперт.

Политолог уверен, что режим в Иране не будет свергнут, но возможно повторение венесуэльского сценария, при котором власти страны станут «чуть более дружелюбно настроены к США».

По данным аналитиков агентства Tasnim, США за 12 дней потратили на военные действия на Ближнем Востоке порядка 30 млрд долларов. При этом после начала атак Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти и до 30% морских поставок газа. Это привело к резкому росту цен на энергоносители.