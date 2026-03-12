Стало известно, почему Зеленский резко изменил риторику

Владимир Зеленский в последнее время занял более жесткую позицию в отношении как критиков, так и союзников Киева. Как пишет Politico, это связано с недостаточной, по мнению политика, поддержкой со стороны Запада, а также с внешним давлением по вопросу переговоров с Россией.

По информации издания, проанализировавшего последние публичные выступления Зеленского, ужесточение риторики вызвано разочарованием действиями партнеров. Источники, знакомые с ситуацией, связывают недовольство президента с напряжением вокруг мирных переговоров и угрозой сокращения финансовой помощи.

Обозреватели отмечают, что подобный тон может оттолкнуть союзников Украины, которая остро нуждается в деньгах, поставках оружия и дипломатической поддержке.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) сообщило, что из-за эскалации конфликта с Ираном Украина может лишиться западной поддержки и остаться без защиты от российских ударов.

Зеленский высказался о дружбе с Путиным

По информации газеты, международное внимание переключилось с Киева на Ближний Восток. Автор публикации отметил, что Москва получает от ситуации двойную выгоду: время играет на руку российской стороне в конфликте с Украиной, а рост цен на нефть увеличивает доходы РФ.