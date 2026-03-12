Макрон ожидает в Париже Зеленского

Французский лидер Эммануэль Макрон в пятницу, 13 марта, ожидает в Париже Владимира Зеленского, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее Макрон заявил, что Париж продолжит поддерживать Украину, несмотря на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Накануне президент бундестага Юлия Клёкнер прибыла в Киев с первым визитом.

24 февраля в Киеве прошло заседание «коалиции желающих» с участием Зеленского и ряда европейских лидеров, министров и чиновников Евросоюза.