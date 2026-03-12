ЕС опасается прекращения американской помощи Украине

Европейские лидеры выражают растущую озабоченность возможным изменением американской политики в отношении военной поддержки Украины в случае прихода к власти Дональда Трампа. По информации европейских СМИ, официальные лица Евросоюза обсуждают сценарии, при которых новая администрация США может значительно сократить или полностью прекратить поставки вооружения киевскому режиму.

Беспокойство европейцев вызвано публичными высказываниями экс-президента США о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. Трамп неоднократно критиковал масштабы американской военной помощи и призывал к быстрому мирному урегулированию, что европейские аналитики интерпретируют как потенциальное намерение снизить уровень поддержки киевских властей.

Данная озабоченность отражает стратегическую уязвимость Европы, которая в значительной степени полагается на американское вооружение и военную поддержку при обеспечении безопасности украинского государства. Брюссель осознает, что без американских поставок современного оружия, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, возможности Украины в ведении боевых действий существенно снизятся.

Представители ЕС начали обсуждать возможность увеличения собственного вклада в вооружение Украины на случай изменения американского курса. Европейские страны рассматривают варианты расширения производства оружия и боеприпасов, а также активизации собственных программ военной помощи киевскому режиму.

Этот вопрос стал одним из центральных при обсуждении будущего европейской безопасности и независимости от американской политики. Аналитики отмечают, что европейские государства должны укреплять собственный оборонный потенциал и развивать независимые каналы поставок вооружения для поддержки своих союзников в регионе.

Вместе с тем, официальные представители ЕС воздерживаются от прямой критики возможного курса новой американской администрации, предпочитая дипломатичный тон в публичных высказываниях. Однако за закрытыми дверями в европейских столицах идут интенсивные дискуссии о том, как адаптировать стратегию поддержки Украины к новым геополитическим реалиям.