Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Россия способна повлиять на ход конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для скорейшего прекращения огня.

В эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано он отметил, что со временем преимущество будет смещаться в сторону Ирана, и Дональду Трампу, стремящемуся завершить войну, следовало бы обратиться к Москве. Однако Россия не станет давить на Иран, поскольку не заинтересована в краткосрочном перемирии, после которого США и Израиль смогут возобновить конфликт.

Диесен также связал ситуацию на Ближнем Востоке с положением на Украине: по его словам, эскалация в регионе ухудшает положение Киева, теряющего людей, территории и инфраструктуру. Именно поэтому Трамп заинтересован в завершении украинского конфликта.

Россия и США договорились о регулярных контактах

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран провёл кибератаку, в результате которой была выведена из строя система израильских железных дорог.