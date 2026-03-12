Пока вы спали: угрозы Трампа для Ирана и новый дата-центр в Антарктиде

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Над регионами РФ за ночь сбили 80 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за минувшую ночь зафиксировали перехват и уничтожение 80 беспилотников украинского производства над различными регионами страны и морскими акваториями. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее количество, 30 БПЛА, было сбито над Краснодарским краем, а также зафиксированы удары над Крымом, Ростовской областью и Черным морем.

Среди других регионов — Брянская, Белгородская, Курская, Калужская и Воронежская области, а также акватория Азовского моря.

Базу ФБР с файлами по делу Эпштейна взломали еще в 2023 году

В 2023 году иностранный хакер получил доступ к серверу ФБР с материалами по делу против американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после того, как сотрудник бюро случайно оставил уязвимый сервер в лаборатории, занимающейся расследованием преступлений против детей, и взлом был обнаружен лишь на следующий день.

Хакер, вероятно не осознавая, что имеет дело с правоохранителями, просматривал файлы и оставил сообщение с угрозой, однако ФБР смогло убедить его прекратить действия.

RUVDS начал испытания экспериментального дата-центра в Антарктиде

Хостинг-провайдер RUVDS начал тестирование экспериментального дата-центра в Антарктиде, рассчитанного на выполнение научных задач с минимальным воздействием на окружающую среду. Об этом сообщает ТАСС.

Серверы центра были доставлены на станцию Беллинсгаузен сложным маршрутом через Аргентину и пролив Дрейка, а оборудование включает защищенные серверы и космический приемник сигнала.

Проект носит экспериментальный характер, рассчитан на несколько месяцев работы и позволит использовать полученный опыт для дальнейших разработок в экстремальных условиях.

Трамп пригрозил за час уничтожить электросистему Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае эскалации конфликта Вашингтон способен за один час разрушить электросистему Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, восстановление инфраструктуры после такого удара займет стране десятки лет, однако Соединенные Штаты предпочитают избегать этого сценария.

Ранее США и Израиль начали военные операции против Ирана.

Кибератака Ирана вывела из строя систему железнодорожных путей Израиля

Иран осуществил кибератаку на железнодорожную систему Израиля, что привело к её полной неработоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства Fars, все станции израильских железных дорог признаны небезопасными до дальнейшего уведомления.

Инцидент значительно нарушил работу транспортной инфраструктуры страны и вызвал обеспокоенность в сфере безопасности.