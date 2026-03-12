Экс-аналитик ЦРУ признал поражение США перед Ираном
Войска Ирана имеют несколько объективных преимуществ перед Соединенными Штатами и Израилем и разрушают их военные планы. К такому выводу ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
В отличие от Запада, которому приходится атаковать буквально сотни различных целей, Ирану нужно поразить всего две, отметил Джонсон. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что контратаки Ирана во многом лишили Штаты и Израиль преимуществ и разрушили их военные планы.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа попытается по неформальным каналам добиться прекращения огня с Ираном. Политолог Николай Новик также указал на намерения администрации Трампа пересмотреть цели конфликта с исламской республикой.
До этого заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.