Экс-аналитик ЦРУ признал поражение США перед Ираном

Войска Ирана имеют несколько объективных преимуществ перед Соединенными Штатами и Израилем и разрушают их военные планы. К такому выводу ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Если цель военных ударов США — воздействовать на как можно большую часть населения, то важно учесть, что 70–80 процентов иранцев рассредоточены по всей стране, а в Израиле около 80 процентов населения сосредоточено в Тель-Авиве и Хайфе», — отметил эксперт.

В отличие от Запада, которому приходится атаковать буквально сотни различных целей, Ирану нужно поразить всего две, отметил Джонсон. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что контратаки Ирана во многом лишили Штаты и Израиль преимуществ и разрушили их военные планы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа попытается по неформальным каналам добиться прекращения огня с Ираном. Политолог Николай Новик также указал на намерения администрации Трампа пересмотреть цели конфликта с исламской республикой.

До этого заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.