Посол Каземи: Иран не считает Израиль стороной переговоров

Иран не считает Израиль стороной переговоров и дает ему ответ на поле боя. Об этом РИА Новости заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали. Он подчеркнул, что Тегеран официально не признает "сионистский режим" стороной, с которой возможно вести переговоры. Поэтому до настоящего времени не было никаких случаев посредничества.

© Газета.Ru

Сейчас же Иран дал ответ на поле боя и не ищет посредников. Посол напомнил, что Израиль заявлял руководству России об отсутствии намерения нападать на Иран, однако в Тегеране знали, что эти заверения не являлись правдой.

11 марта президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.