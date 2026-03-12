Осужденный за сексуальные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн заявлял, что у него есть дочь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на показания одной из его жертв.

По словам женщины, во время разговора Эпштейн указал на фотографию светловолосой девушки и сообщил, что она родила ему ребенка. Он также продемонстрировал скульптуру торса, сделанную, по его словам, с этой женщины, и назвал ее идеальной, добавив, что будущему мужу девушки очень повезет.

Кроме того, в архивах Эпштейна обнаружили снимок, на котором он обнимает блондинку с младенцем на руках в своем доме в Нью-Йорке.

В начале февраля New York Post писала, что из письма Сары Фергюсон, бывшей супруги принца Эндрю, стало известно о существовании сына Эпштейна. Однако позже брат финансиста опроверг эту информацию.

Файлы по делу Эпштейна содержат упоминание городов России

Напомним, что Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Ранее, в 2008-м, банкир уже привлекался к ответственности за склонение несовершеннолетних к проституции — тогда он заключил сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев.