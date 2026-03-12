Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

Скандально известный миллиардер Джеффри Эпштейн, с большой вероятностью, был отцом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом Соединенных Штатов Америки (США).

Эпштейн при жизни говорил о том, что у него есть ребенок от одной из жертв. Фотография девушки-блондинки, которую он называл матерью своего ребенка, висела в комнате его особняка в Нью-Йорке.

«Эпштейн называл эту женщину «идеальной» и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — говорится в статье со ссылкой на показания одной из жертв.

Несмотря на то, что брат Эпштейна Марк неоднократно опровергал эти утверждения, настаивая, что у покойного финансиста никогда не было детей, издание обнаружило несколько свидетельств того, что Эпштейн просил женщин выносить его ребенка.

А в опубликованных Минюстом документах была обнаружена фотография, на которой Эпштейн обнимает женщину у себя дома в Нью-Форке, а она держит на руках младенца.

Кроме того, Эпштейн при жизни был одержим идеей при помощи своей ДНК хотел создать новую человеческую расу.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Джеффри Эпштейна.