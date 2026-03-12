Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил о необходимости срочно восстановить отношения Финляндии с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети.

По словам ученого, правительству Финляндии следует нормализовать отношения с Москвой и открыть восточную границу. Он связал свою позицию с возможными экономическими последствиями закрытия Ормузского пролива и ростом цен на энергоресурсы.

Малинен отметил, что на фоне возможного энергетического кризиса Европейский союз не сможет быстро решить проблему, тогда как Россия обладает значительными ресурсами.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение начали вводить в ноябре 2023 года после увеличения потока мигрантов из третьих стран.

Власти Финляндии обвиняли Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов.

Власти Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с Россией

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в последние недели наблюдается рост цен на топливо. Согласно докладу Института международных финансов в Вашингтоне, если стоимость нефти закрепится на уровне 110–120 долларов за баррель, европейскую экономику может ожидать сильный инфляционный шок и замедление экономического роста.

