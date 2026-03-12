Израиль смог сбить только половину выпущенных "Хезболлой" ракет
По данным газеты New York Post, система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила лишь половину из 100 ракет, выпущенных ливанским движением «Хезболлах» 11 марта.
Источник в израильской армии сообщил, что в ответ готовится наземная операция в Ливане. Масштаб ущерба от атаки пока не уточняется.
Напомним, боевые действия между «Хезболлах» и Израилем возобновились в ночь на 2 марта после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израиль наносит удары по Ливану, в результате которых, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 ранены, около 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли не менее семи человек, ещё 21 получил ранения.