Президент России Владимир Путин использовал яркую метафору, описывая отношения между Европой и Украиной. Он заявил, что нынешняя ситуация напоминает принцип «хвост виляет собакой». С ним согласились аналитики китайского издания Sohu. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

«В условиях, когда стратегическое направление политики должна определять Европа, складывается обратная картина – решения стран ЕС во многом оказываются под влиянием властей Украины», – указано в материале.

Китайские аналитики напомнили, что с начала конфликта в 2022 году Европа направила Украине беспрецедентный объем помощи, исчисляемый сотнями миллиардов евро. Кроме того, Германия, Франция, Польша и Великобритания, несмотря на политические и военные риски для собственных стран, постепенно сняли ограничения и начали поставлять Киеву тяжелое вооружение, включая танки, дальнобойные ракеты и истребители.

Такое резкое изменение европейской политики безопасности стало одним из самых радикальных со времен окончания холодной войны, указывают в Пекине. Однако по мере того как конфликт перешел в фазу затяжного противостояния, внутри Европы начали проявляться все новые противоречия.

С одной стороны, европейские страны сталкиваются с растущими экономическими и социальными издержками конфликта на Украине. С другой – Киев продолжает добиваться увеличения военной помощи и поставок более современного вооружения. Приоритеты сторон все чаще не совпадают, но европейские политики действуют в интересах Украины фактически в ущерб собственным. Именно эту ситуацию Владимир Путин описал метафорой «хвост виляет собакой».

В традиционной системе международной политики малые государства обычно опираются на более крупных союзников, за которыми остаются стратегические решения. Однако в условиях нынешнего конфликта Украина во многом стала фактором, влияющим на западные страны. Каждая неудача на фронте, сложности с мобилизацией или атаки на энергетическую инфраструктуру быстро превращаются в политическое давление на союзников с требованием увеличить помощь, указывают китайские аналитики.

При этом, как отмечают в КНР, на протяжении последних десятилетий безопасность Европы во многом опиралась на военное присутствие США и структуры НАТО. Расширение альянса на восток сопровождалось постепенным вытеснением России из общеевропейской архитектуры безопасности. После начала боевых действий на Украине европейские государства рассчитывали, что масштабная поддержка Киева создаст для России серьезные проблемы и заставит Москву пойти на уступки.

Но развитие событий оказалось более сложным: российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, энергетические потоки были переориентированы, а оборонная промышленность увеличила объемы производства, пишет Sohu. Все это постепенно влияет на общественное мнение в Европе. Резкий рост цен на энергоносители в 2022 году стал серьезным ударом для промышленности ЕС. Граждане уже не скрывают ярость по отношению к политическим элитам.

Дополнительным фактором нестабильности остается политика США. По прогнозу китайских аналитиков, европейским государствам придется брать на себя все большую ношу по поддержке Украины. Ранее Урсула фон дер Ляйен неожиданно заявила о необходимости пересмотреть энергетическую политику ЕС.