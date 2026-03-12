Хосе Антонио Каст официально вступил в должность президента Чили

Чилийский политик Хосе Антонио Каст, одержав победу на выборах президента в 2025 году, официально вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации политика, получившего в ходе избирательной кампании прозвище "латиноамериканского Трампа", символизирует собой наметившуюся ранее тенденцию на разворот "вправо" в большинстве государств региона. Формально, вне этого нового клуба названных друзей Вашингтона остаются такие гранды как Мексика, Колумбия и Бразилия, лидеры которых отказались ехать в Сантьяго-де-Чили. Бразильский угол в прошедшем мероприятии, кстати, стал самой обсуждаемой темой региональных СМИ, принимая во внимание, что администрация Каста пригласила политического соперника Лулы да Силвы, Флавио Болсонару, потенциального кандидата от правых на предстоящих в октябре этого года выборах. Другим гостем, отказавшимся от поездки в последний момент, стал Государственный секретарь США Марко Рубио, что связали с его повесткой в свете событий на Ближнем Востоке.

В отсутствие бразильского лидера внимание прессы оказалось приковано к появлению президента Аргентины Хавьера Милея, прибывшего в чилийскую столицу после многодневного турне по США. Однако, помимо протокольной встречи и дежурной фотографии с Кастом и его супругой, никаких других контактов между двумя президентами не состоялось, хотя ранее было заявлено проведение двусторонних переговоров. По неофициальным сообщениям с обеих сторон, это, якобы, связано с техническими накладками и задержками, вызванными приездом множества высоких гостей. Но, по данным аргентинского издания La Politica Online, отмена встречи состоялась по инициативе чилийцев, и связано это с позицией Каста, который намерен придерживаться более взвешенной, в сравнении с либертарианцем, внешнеполитической линии.

В окружении чилийца уверяют, что новый глава государства не хочет устраивать шоу, и для него важно начать отношения с Бразилией, крупнейшей экономикой региона, правильно. Кроме того подчеркивается, что Лула и Каст хорошо поладили во время встречи в Панаме, и чилийский лидер намерен укрепить эти отношения во время своего президентства. Его позицию на международной арене описывают как прагматичную - сохраняя принадлежность к ультраправой идеологии, он планирует выработать взаимовыгодные подходы в сотрудничестве с "левыми" правительствами Мексики, Колумбии и Бразилии.

Срок полномочий Хосе Каста истечет в 2030 году, и этот период его администрация провозгласила временем "наведения порядка и усиления безопасности". Ожидается, что одним из первых шагов президента станет исполнение электорального обещания о реализации жесткого плана депортации из Чили 340 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых венесуэльцы. Важным фактором в успешности правления Каста станет восстановленный его партией контроль над обеими палатами законодательного собрания. Другим не менее значимым шагом нового правительства станет корректировка бюджета в сторону резкого сокращения госрасходов. Команда президента выступает за их сокращение на 6 миллиардов долларов США в течение 18 месяцев. Также в ближайшие месяцы в Конгресс будет внесено предложение о снижении налоговой нагрузки на частные компании с 27% до 23%. Помимо этого ожидается, что власти представят план по привлечению крупных зарубежных инвестиций в экономику страны.