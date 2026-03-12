Китай готов нанести удар по Японии в случае любого посягательства на суверенитет или угрозы безопасности. Об этом сообщили на сайте минобороны КНР на фоне сообщений о стремительном развертывании Токио ракет высокой дальности.

«Если Япония осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительное поражение», – приводятся слова старшего полковника Цзян Биня в публикации.

Он также отметил, что новые японские ракеты имеют дальность около 1 тысячи километров и могут угрожать прибрежным регионам соседних стран. По его словам, подобные действия Токио свидетельствуют о том, что Япония отказывается от своего ранее заявленного принципа «исключительно оборонительного» характера и стратегии «пассивной обороны».

Ранее сообщалось, что Токио получил жесткий ответ из Москвы после очередных территориальных претензий японского премьера Санаэ Такаити. В Кремле не стали ограничиваться стандартными дипломатическими процедурами. Представители МИД РФ оперативно и предельно четко обозначили позицию: Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории и никакие пересмотры их статуса невозможны. Однако это стало лишь первым звеном в цепочке ответных мер.