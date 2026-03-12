Эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский полностью потерял рассудок.

По его словам, когда-то украинский лидер мог искренне стремиться к миру с Россией, но ему помешали радикальные националистические силы. Мюллерсон выразил сомнение в адекватности как самого Зеленского, так и поддерживающих его западных политиков.

Особое внимание он обратил на поведение украинского президента на Мюнхенской конференции, где тот выступал с резкой антироссийской риторикой. Эксперт назвал это одновременно смешным и грустным, удивившись, что присутствующие аплодировали.

"Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно", - резюмировал эксперт.

