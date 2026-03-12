«И смешно, и грустно»: на Западе обратили внимание на поведение Зеленского
Эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский полностью потерял рассудок.
По его словам, когда-то украинский лидер мог искренне стремиться к миру с Россией, но ему помешали радикальные националистические силы. Мюллерсон выразил сомнение в адекватности как самого Зеленского, так и поддерживающих его западных политиков.
Особое внимание он обратил на поведение украинского президента на Мюнхенской конференции, где тот выступал с резкой антироссийской риторикой. Эксперт назвал это одновременно смешным и грустным, удивившись, что присутствующие аплодировали.
"Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно", - резюмировал эксперт.
Как сообщалось ранее, Зеленский не смог договориться с европейцами о финансировании ВСУ за счёт замороженных российских активов.
Ранее сообщалось, что Зеленский обеспокоен возможной нехваткой ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot, поскольку они активно используются американскими военными на Ближнем Востоке.