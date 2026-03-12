Мирошник: Киеву плевать на международное право при атаках на территорию России

Киеву плевать на международное право при атаках на территорию России, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, это очень хорошо видно в систематических атаках на Белгород. Дипломат подчеркнул, что этот практически полумиллионный город является слишком лакомой целью для Украины, которая декларирует своей главной задачей «влезть во внутреннюю повестку России, напугать население, сделать больно и найти какие-то рычаги или точки давления, чтобы давить на настроение людей на территории России».

«Плевать то, что это всё противоречит нормам международного гуманитарного права, что это запрещено какими-то цивилизованными правилами войны. Украинской стороне на это все абсолютно плевать», — указал Мирошник.

Днём ранее в Белгородской области при ударах дронов пострадали пять человек.

Также сообщалось, что в регионе дрон ВСУ целенаправленно атаковал супружескую пару.