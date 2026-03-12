Трамп пригрозил уничтожить энергосистему Ирана за час

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за один час, выразив надежду, что этого не потребуется.

В беседе с журналистами он заявил, что на восстановление электрической инфраструктуры у Ирана ушло бы 25 лет.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.