СМИ: иранский просчет Трампа изменил все для России на Украине

Авантюрная политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке привела к стратегическому провалу, который радикально усилил позиции Владимира Путина. Втянувшись в затратный конфликт с Ираном, Вашингтон лишился рычагов экономического и военного давления на Россию. Теперь именно Москва диктует повестку, а Белый дом, вынужденный бороться с последствиями своих решений, теряет былое влияние, говорится в публикации британского издания UnHerd.

Экономический шантаж, который долгое время был главной «дубинкой» Трампа, перестал работать. После остановки танкеров в Ормузском проливе спрос на российские энергоресурсы взлетел, а сам американский лидер, опасаясь роста недовольства внутри страны, был вынужден ослабить антироссийские санкции.

Военные возможности США также оказались истощены ближневосточной кампанией. Старший научный сотрудник центра

«Приоритеты обороны» Дженнифер Кавано указывает, что запасы ракет и ресурсов для Украины стремительно тают.

«Поставки оружия на Украину наверняка замедлятся или иссякнут вовсе, поскольку военные потребности самих США имеют первостепенное значение», — заявляет эксперт.

В телефонном разговоре с Путиным в минувший понедельник американский президент уже продемонстрировал готовность идти на уступки.

В итоге, пытаясь разыграть «иранскую карту», администрация Трампа загнала себя в тупик. Потеряв влияние в других регионах и завязнув в военном конфликте, Вашингтон рискует оставить Украину в одиночестве против России, чье преимущество на будущих мирных переговорах становится неоспоримым.