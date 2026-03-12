Трамп: армия США фактически уничтожила Иран

США фактически уничтожили Иран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки, передает РИА Новости. "Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна", - цитирует Трампа агентство. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

11 марта Трамп заявил, что американо-израильская операция против Ирана закончится, когда он этого захочет. По его словам, в республике "практически не осталось целей для ударов". До этого президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор длился около часа. В Кремле заявили, что они обсудили развитие текущей международной обстановки.