Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн рассказал о своей жизни в тюрьме на острове Райкес, где отбывает наказание за сексуальные преступления. Как пишет издание News Nation, Вайнштейн общается там только с охранниками и медсестрами.

«В моем блоке никакого общения нет. Потому что это Райкерс-Айленд, и это ад», — добавил продюсер.

Кроме того, Вайнштейн отметил, что на Райкерсе его качество жизни стало намного хуже, чем было в государственных тюрьмах Венде и Мохок.

«Я вставал утром, завтракал, видел друзей, разговаривал с людьми. Мы все вместе смотрели телевизор», — вспоминает заключенный.

Бывший медиамагнат добавил, что он «умолял» перевести его в тюрьму штата, но прокуратура отказала в просьбе, потому что хочет «присматривать» за ним.

Скандал вокруг продюсера таких кинокартин, как «Убить Билла» и «Криминальное чтиво» разгорелся еще в 2017 году, когда газета The New York Times опубликовала расследование о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

