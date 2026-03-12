Американский президент Дональд Трамп сделал прогноз по ценам на нефть. По его словам, вскоре они снизятся в большей степени, чем можно было ожидать, даже несмотря на продолжение совместной операции США и Израила против Ирана, видео с его комментарием опубликовал телеканал Fox News.

«Рынок хорошо держится. Нам попало, вероятно, меньше, чем я ожидал. И мы достаточно скоро вернемся в колею. Цены снижаются весьма ощутимо», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что происходящее с котировками на топливо — это «просто дело войны».