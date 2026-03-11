Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

Страны Евросоюза своим поведением представляют собой "стаю домашних кошек", а не единое мощное государство. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Как пояснил глава государства, каждая страна блока, когда дело касается обороны, заботится только о себе, а сама идея "супергосударства" с единой обороной и внешнеполитическим курсом несбыточна.

"Европа - это стая кошек, домашних кошек. Каждая пойдет своим путем, они не волки", - отметил Миланович.

В пример президент Хорватии привел поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам Милановича, немецкий политик сидел рядом с американским лидером и улыбался - несмотря на недавние угрозы Трампа в адрес испанского премьера Педро Санчеса, который осмелился "выступить в защиту международного права".

Правительство Испании раскритиковало операцию США и Израиля против Ирана. Также Санчес запретил использовать военные базы, расположенные на территории королевства. В ответ Белый дом пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом.