Сийярто прокомментировал атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Нападение Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является атакой на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет агентство MTI.

Глава ведомства пояснил, что об атаке его уведомил один из заместителей министра энергетики России.

«Газопровод сегодня является гарантией поставок газа в Венгрию. Если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия просто не сможет надежно снабжаться природным газом. Таким образом, нефтяная блокада Украины и ее нападение на трубопровод — это очень грубая, очень серьезная атака на суверенитет Венгрии», — отметил Сийярто.

Напомним, что Венгрия в последние годы получает большую часть газа по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что за последние две недели были отражены 12 атак на объекты, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции.

В Минобороны РФ заметили, что 11 марта 10 украинских БПЛА атаковали компрессорную станцию «Русская», еще 14 дронов — станцию «Береговая». Все удары были отражены, объекты не пострадали, констатировали в ведомстве.