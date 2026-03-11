Совбез ООН осудил Иран за атаки на арабские страны

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение.

© Газета.Ru

Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

Резолюция в самой резкой форме осуждает атаки Исламской Республики по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, определяя их как нарушение международного права. Кроме того, критикуются действия страны по воспрепятствованию свободе навигации через Ормузский пролив.

Документом от Тегерана требуется прекратить удары и блокировку пролива.

11 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности.

До этого Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность из-за атак Израиля на объекты иранской энергетической инфраструктуры.

Ранее РФ обсудила со странами Персидского залива проект урегулирования конфликта в регионе.