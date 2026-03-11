Аэропорт в Берлине прекратил работу из-за неизвестного объекта в небе

Аэропорт «Берлин-Бранденбург» временно прекратил работу из-за неизвестного объекта в небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили местные издания, какой именно объект заметили в небе над аэропортом, пока неизвестно.

«Аэропорт Берлина прекратил работу. Причина: обнаружение неизвестного летающего объекта», — сообщили издания.

В данный момент инцидент проверяет полиция. В рамках стандартных процедур безопасности аэропорт останавливал работу с 18:40 до 19:15 по местному времени. Отмечается, что отмена рейсов пока не ожидается, но пассажиры могут столкнуться с задержками.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.