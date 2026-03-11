Зеленский пожаловался на США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что США оказывают на него давление по вопросу окончания войны.

«Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят закончить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут», — сказал он. Украинский лидер также призвал оказывать больше давления на Россию.

Ранее президент Украины высказал мнение, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. По словам Зеленского, Украина имеет сейчас самый большой опыт ведения наземных боевых действий, который она смогла получить путем больших людских потерь.