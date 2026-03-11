Трамп заявил, что Испания не сотрудничает с США

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Испания не сотрудничает с США и плохо относится к НАТО.

«Я думаю, что Испания вообще не сотрудничает [с США]. Думаю, они ведут себя очень плохо, совсем нехорошо. Мы можем прекратить торговлю с ними», — сказал американский лидер журналистам.

Также Трамп добавил, что Испания плохо относится к Североатлантическому альянсу.

«Они получают защиту и не хотят платить свою долю», — отметил он.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и отказался предоставлять военные базы страны для американских военнослужащих. Он назвал действия против Исламской Республики нарушением международного права.

Позднее американский лидер заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа королевства предоставить военные базы для ударов по Ирану. Также он напомнил, что Испания — единственная страна НАТО, отказавшаяся поднять расходы на оборону до пяти процентов, как этого хотел глава Белого дома.