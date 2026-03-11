Трамп заявил, что Испания не сотрудничает с США
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Испания не сотрудничает с США и плохо относится к НАТО.
Также Трамп добавил, что Испания плохо относится к Североатлантическому альянсу.
«Они получают защиту и не хотят платить свою долю», — отметил он.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и отказался предоставлять военные базы страны для американских военнослужащих. Он назвал действия против Исламской Республики нарушением международного права.
Позднее американский лидер заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа королевства предоставить военные базы для ударов по Ирану. Также он напомнил, что Испания — единственная страна НАТО, отказавшаяся поднять расходы на оборону до пяти процентов, как этого хотел глава Белого дома.