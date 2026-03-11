$79.0791.94

Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа

RT на русском

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа.

© Global look
«Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после холокоста, является Нетаньяху», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости остановить Израиль.

Эрдоган заявил, что Израиль несёт ответственность за геноцид и разрушения в секторе Газа, которые оцениваются в $100 млрд.