Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа.

© Global look

«Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после холокоста, является Нетаньяху», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил о необходимости остановить Израиль.

Эрдоган заявил, что Израиль несёт ответственность за геноцид и разрушения в секторе Газа, которые оцениваются в $100 млрд.